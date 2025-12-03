Codognotto bene immateriale della città | la richiesta del municipio per impedire lo sfratto dello scultore

Al civico 14 di via dei Pianellari, poco distante da Piazza Navona, c’è uno scultore la cui opera e figura stanno per essere “vincolati”.La richiesta di tutelaLa presidente del municipio I Lorenza Bonaccorsi e l’assessora alla cultura Silvia Giulia Ghia, stanno chiedendo alla Soprintendenza. 🔗 Leggi su Romatoday.it

codognotto bene immateriale citt224Codognotto bene immateriale della città: la richiesta del municipio per impedire lo sfratto dello scultore - Dopo la raccolta firme è arrivato anche un provvedimento del municipio I per scongiurare che l'artista sia costretto a lasciare la bottega dove lavora da sessant'anni ... Secondo romatoday.it

