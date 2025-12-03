Codogno | diplomi falsi chiusi i saloni di due parrucchieri

Codogno, 3 dicembre 2025 – I diplomi di formazione professionale per esercitare l’attività di barbiere erano falsi secondo l’indagine portata avanti dai carabinieri di Codogno e dal nucleo di polizia amministrativa della Polizia locale della città e dunque a due negozi di acconciature-parrucchiere del centro, uno in piazza Cairoli e l’altro in via Vittorio Emanuele, sono stati notificati i provvedimenti di chiusura definitiva dell’attività. A questo punto, solo dopo la presentazione di documentazione idonea, i locali potranno essere riaperti. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, ai titolari delle due attività sono stati notificati i verbali di accertamento delle violazioni che hanno comportato anche l’applicazione di sanzioni per un totale di seimila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

