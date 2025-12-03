Codice Rosa | come l’Ospedale Grassi protegge e accompagna le vittime di violenza

All’Ospedale Grassi di Ostia il “Codice Rosa” non è solo una procedura, ma un percorso integrato di tutela che unisce pronto soccorso, assistenza sociale, forze dell’ordine e rete antiviolenza per proteggere persone in condizioni di vulnerabilità. Dalle parole del dottor Giulio Maria Ricciuto (primario del Pronto Soccorso), della dottoressa Maria Rosaria Forte (responsabile del Codice Rosa) e di Arianna Serafini (operatrice dello Sportello Antiviolenza interno), emerge un modello operativo che tiene insieme tempestività clinica, ascolto empatico e messa in sicurezza, dentro e fuori dall’ospedale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

