È scattato nel parcheggio di un supermercato di Arosio il blitz della guardia di finanza che ha portato all'arresto di due persone trovate in possesso di cocaina e hashish. L'intervento arriva al termine di una serie di investigazioni condotte dai finanzieri del comando provinciale di Como.

© Quicomo.it - Cocaina nascosta nell’auto al supermercato di Arosio: due arresti