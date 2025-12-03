Cocaina nascosta nell’auto al supermercato di Arosio | due arresti
È scattato nel parcheggio di un supermercato di Arosio il blitz della guardia di finanza che ha portato all’arresto di due persone trovate in possesso di cocaina e hashish. L’intervento arriva al termine di una serie di investigazioni condotte dai finanzieri del comando provinciale di Como. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Più di un chilo di cocaina purissima nascosta in una borsa Vai su Facebook
Cocaina nascosta nel bosco. Due ragazzi finiscono in manette - Con un’operazione antidroga della polizia di Macerata e Fermo, due giovani sono finiti in carcere, accusati di spacciare cocaina. Segnala ilrestodelcarlino.it
Genova, nasconde 16 chili di coca liquida al market. Arrestata una commessa - La squadra mobile di Genova ha arrestato una donna di 35 anni, sudamericana, perché nel suo armadietto del posto di lavoro nascondeva 16 chili di cocaina liquida. Secondo ilsecoloxix.it
Cocaina nascosta in macchina, 50enne arrestato dopo un controllo: la droga avrebbe fruttato oltre 400mila euro - Un chilo di cocaina nascosto in auto, insieme a un bilancino di precisione e a un coltello da cucina. Secondo ilgazzettino.it
Cocaina low cost nei supermercati. Sgominata banda a Falconara: otto custodie cautelari - La cocaina veniva venduta a 55 euro al grammo, quasi la metà del prezzo di mercato, ma il cliente doveva comprare almeno 5 grammi. Lo riporta rainews.it