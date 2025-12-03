Coca soldi e proiettili | blitz dei carabinieri a casa del pusher

Detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e detenzione abusiva di munizioni. Questi i reati contestati a un 22enne, arrestato dai carabinieri. I militari del nucleo investigativo di Bologna hanno fatto scattare le manette per il giovani, siciliano, residente in città, e volto noto alle forze. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

