Cna Dario Costantini confermato presidente all’unanimità

ROMA – Dario Costantini è stato confermato Presidente nazionale di Cna (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola Impresa). L’Assemblea nazionale della Confederazione lo ha eletto all’unanimità per il quadriennio 2025-2029. Costantini, 50 anni, è amministratore delegato e socio della Costantini srl con sede a Piacenza, impresa che opera nel settore del condizionamento, ventilazione e gestione degli impianti tecnologici. È stato presidente di CNA Piacenza dal giugno 2007 al luglio 2017 quando è stato eletto presidente della CNA Emilia-Romagna e poi presidente nazionale CNA dal dicembre 2021. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Cna, Dario Costantini confermato presidente all’unanimità

