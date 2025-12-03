Clizia Incorvaia denunciata dall' ex Francesco Sarcina il 17 dicembre inizia il processo | Ha usato sui social foto della figlia di 9 anni per guadagnare

Secondo la procura di Roma l’influencer avrebbe diffuso immagini e video della bambina, in almeno cinque contesti pubblicitari, «al fine di trarne profitto per sé e per altri» e senza il consenso dell’ex coniuge, violando così gli accordi presi in fase di separazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Clizia Incorvaia denunciata dall'ex Francesco Sarcina, il 17 dicembre inizia il processo: «Ha usato sui social foto della figlia di 9 anni per guadagnare»

