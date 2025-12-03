Clizia Incorvaia denunciata dall' ex Francesco Sarcina il 17 dicembre inizia il processo | Ha usato sui social foto della figlia di 9 anni per guadagnare

Vanityfair.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo la procura di Roma l’influencer avrebbe diffuso immagini e video della bambina, in almeno cinque contesti pubblicitari, «al fine di trarne profitto per sé e per altri» e senza il consenso dell’ex coniuge, violando così gli accordi presi in fase di separazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

clizia incorvaia denunciata dall ex francesco sarcina il 17 dicembre inizia il processo ha usato sui social foto della figlia di 9 anni per guadagnare

© Vanityfair.it - Clizia Incorvaia denunciata dall'ex Francesco Sarcina, il 17 dicembre inizia il processo: «Ha usato sui social foto della figlia di 9 anni per guadagnare»

Leggi anche questi approfondimenti

clizia incorvaia denunciata dallClizia Incorvaia a processo denunciata da Sarcina: cos’è successo - Partirà mercoledì 17 dicembre il processo che vede imputata Clizia Incorvaia, finita sotto accusa dopo la segnalazione presentata circa un anno fa dal ... Riporta blogtivvu.com

clizia incorvaia denunciata dallInizia il processo a carico di Clizia Incorvaia: l’ex Sarcina l’ha denunciata per avere usato le foto della figlia - Dal 17 dicembre Clizia Incorvaia dovrà affrontare il processo a seguito della denuncia dell’ex marito, Francesco Sarcina ... Da fanpage.it

clizia incorvaia denunciata dallClizia Incorvaia a processo dal 17 dicembre: “Ha usato foto della figlia sui social per guadagnare” - Secondo la procura di Roma l’imputata avrebbe diffuso scatti, video e contenuti raffiguranti la bambina di 9 anni, “al fine di trarne profitto per sé e per ... Secondo repubblica.it

clizia incorvaia denunciata dallClizia Incorvaia a processo per le foto della figlia sui social: l’accusa dell’ex Francesco Sarcina - Clizia Incorvaia è accusata da Francesco Sarcina di aver usato le foto della loro figlia per guadagnare online: il processo il 17 dicembre ... Riporta dilei.it

clizia incorvaia denunciata dallClizia Incorvaia a processo dopo la denuncia di Sarcina. I post con la figlia sui social e il messaggio incriminato: «La campo così» - È fissata per il prossimo 17 dicembre l’udienza predibattimentale del procedimento ... Riporta msn.com

clizia incorvaia denunciata dallClizia Incorvaia a processo dal 17 dicembre: la citazione dopo la denuncia dell'ex Francesco Sarcina - Al centro della vicenda, l'utilizzo delle immagini della figlia minorenne sui social per scopi pubblicitari, nonostante - Da today.it

Cerca Video su questo argomento: Clizia Incorvaia Denunciata Dall