Clizia Incorvaia a processo per immagini della figlia

. Un caso destinato a scuotere il mondo dello spettacolo. Il 17 dicembre Clizia Incorvaia dovrà comparire in tribunale per rispondere all’accusa di aver condiviso sui social immagini della figlia senza il consenso dell’ex marito Francesco Sarcina. La vicenda cattura l’attenzione dei media e del pubblico, perché tocca un tema delicato: il diritto dei genitori a decidere sulla visibilità dei minori nell’era digitale. La procura di Roma, che ha aperto l’inchiesta dopo la denuncia di Francesco Sarcina, ha ricostruito una serie di contenuti pubblicati negli ultimi anni sui profili di Clizia Incorvaia, alcuni dei quali legati a collaborazioni con marchi dedicati all’infanzia. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Clizia Incorvaia a processo per immagini della figlia

Contenuti che potrebbero interessarti

Dal 17 dicembre Clizia Incorvaia dovrà affrontare il processo a seguito della denuncia dell’ex marito, Francesco Sarcina. L’influencer è accusata di aver utilizzato le immagini della figlia minorenne per finalità pubblicitarie senza il consenso del padre Determin - facebook.com Vai su Facebook

E' fissata per il prossimo 17 dicembre l'udienza predibattimentale del procedimento a carico di Clizia Incorvaia accusata di trattamento illecito di dati personali per aver pubblicato sui social immagini della figlia minore senza il consenso del padre. La denunc Vai su X

Clizia Incorvaia a processo per le foto della figlia sui social: l’accusa dell’ex Francesco Sarcina - Clizia Incorvaia è accusata da Francesco Sarcina di aver usato le foto della loro figlia per guadagnare online: il processo il 17 dicembre ... Riporta dilei.it

Clizia Incorvaia a processo dal 17 dicembre: la citazione dopo la denuncia dell'ex Francesco Sarcina - Al centro della vicenda, l'utilizzo delle immagini della figlia minorenne sui social per scopi pubblicitari, nonostante - Come scrive today.it

L'influencer siciliana Clizia Incorvaia a processo: nel mirino le foto della figlia, il caso che cambia le regole dello “sharenting” in Italia - Il 17 dicembre a Roma si apre il procedimento nato dalla denuncia di Francesco Sarcina: al centro l’uso delle immagini della figlia Nina in post e campagne social. Come scrive lasicilia.it

Inizia il processo a carico di Clizia Incorvaia: l’ex Sarcina l’ha denunciata per avere usato le foto della figlia - Dal 17 dicembre Clizia Incorvaia dovrà affrontare il processo a seguito della denuncia dell’ex marito, Francesco Sarcina ... Lo riporta fanpage.it

Clizia Incorvaia a processo denunciata da Sarcina: cos’è successo - Partirà mercoledì 17 dicembre il processo che vede imputata Clizia Incorvaia, finita sotto accusa dopo la segnalazione presentata circa un anno fa dal ... Si legge su blogtivvu.com

Clizia Incorvaia a processo dal 17 dicembre: “Ha usato foto della figlia sui social per guadagnare” - Secondo la procura di Roma l’imputata avrebbe diffuso scatti, video e contenuti raffiguranti la bambina di 9 anni, “al fine di trarne profitto per sé e per ... Lo riporta repubblica.it