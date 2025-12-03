Clippers l' ultima follia | lasciato a casa Chris Paul nella sua stagione d' addio
Los Angeles ha messo fuori squadra il 12 volte All Star, bandiera della franchigia, a pochi mesi dal ritiro. Tutti i pasticci di una squadra "maledetta". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
