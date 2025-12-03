Classifica Eduscopio sui migliori licei di Napoli | in vetta il Convitto Vittorio Emanuele II

Secondo l'annuale classifica Eduscopio, rilevazione annuale dalla Fondazione Agnelli sulle scuole, il Convitto Vittorio Emanuele II si conferma anche per il 2025 il miglior liceo di Napoli sia classifico che scientifico. Il dato che maggiormente salta all'occhio è quello che nessuno dei diplomati. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Scuole, i dati Eduscopio 2024: in classifica svettano Manzoni, Agnesi, Bachelet, Greppi, Badoni, Medardo Rosso e Viganò - facebook.com Vai su Facebook

Scuole superiori, quali sono le migliori d'Italia: la classifica di Eduscopio - A dare un valido aiuto è la classifica di Eduscopio, giunta alla sua 12esima edizione. Si legge su tg24.sky.it

Eduscopio 2025, la classifica dei migliori licei e istituti tecnici d’Italia - È online Eduscopio 2025, il report che svela quali sono i licei e gli istituti tecnici migliori d'Italia. lapresse.it scrive

Classifica migliori licei d'Italia, vincono gli storici: Visconti e Righi a Roma, Berchet a Milano. Padova al top - Dal Centro alla periferia, ecco quali sono le migliori scuole superiori città per città: dal Visconti, Righi e Amerigo Vespucci di Roma al Berchet di Milano e al Convitto ... Segnala ilmessaggero.it

Eduscopio 2025: i migliori licei e istituti tecnici di Milano e provincia, la classifica - Milano, 3 dicembre 2025 – La scelta della scuola superiore passa sempre più dai dati. Secondo ilgiorno.it

I migliori licei d’Italia 2025, comanda il Ferrari di Este. Milano e Roma, il fallimento degli istituti quadriennali: la classifica - La classifica Eduscopio L'articolo I migliori licei d’Italia 2025, comanda il Ferrari di Este. Secondo msn.com

Colombo, Cassini e Deledda i migliori licei di Genova secondo Eduscopio - Torna la classifica della Fondazione Agnelli, tante conferme quest'anno, tra i professionali al top il Marco Polo ... Come scrive rainews.it