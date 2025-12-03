Classifica Eduscopio 2025 quali sono le migliori scuole superiori di Roma

A Roma per scegliere la scuola superiore giusta si puntare non solo sulla tradizione, ma anche sui numeri: risultati universitari, crediti conseguiti e preparazione reale degli studenti nel mondo del lavoro. L’ edizione 2025 di Eduscopio, il rapporto della Fondazione Agnelli, fotografa la Capitale e la provincia, aggiornando la mappa dei migliori licei e istituti tecnici sulla base delle performance post-diploma di oltre un milione di studenti italiani. Dai classici scientifici ai linguistici, fino agli artistici e ai tecnici, la classifica mette in luce le scuole che preparano meglio al percorso universitario e, per i tecnici, al mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Classifica Eduscopio 2025, quali sono le migliori scuole superiori di Roma

