Classifica Eduscopio 2025 | quali sono le migliori scuole in Emilia-Romagna

Bologna, 3 dicembre 2025 – Come ogni anno, è arrivata la classifica Eduscopio stilata dalla Fondazione Agnelli, come strumento a supporto di studenti e famiglie per decidere quale scuola superiore scegliere dopo aver concluso le medie, utilizzando dati aggiornati sulle scuole secondarie di II grado. La classifica differenzia i licei dagli istituti tecnici e professionali: i primi hanno l’obiettivo di preparare gli studenti ad un percorso universitario dopo il diploma, mentre i secondi servono a formare lo studente per un futuro percorso lavorativo. I criteri di selezione delle scuole che preparano all’università sono: il numero di esami superati e la media dei voti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Classifica Eduscopio 2025: quali sono le migliori scuole in Emilia-Romagna

Contenuti che potrebbero interessarti

Scuole, i dati Eduscopio 2024: in classifica svettano Manzoni, Agnesi, Bachelet, Greppi, Badoni, Medardo Rosso e Viganò - facebook.com Vai su Facebook

Classifica Eduscopio 2025: quali sono le migliori scuole in Emilia-Romagna - Ecco la lista completa di tutte le scuole, nelle principali città e province della regione, stilata dalla Fondazione Agnelli per aiutare gli studenti e le loro famiglie a scegliere che scuola superior ... Come scrive msn.com

Marche, quali sono le scuole migliori? La classifica Eduscopio 2025 - Ancona, 3 dicembre 2025 – Da oggi è online la nuova edizione 2025 della piattaforma digitale gratuita <a href= ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

I migliori tecnici e professionali di Piacenza - Secondo Eduscopio, i migliori istituti tecnici e professionali a Piacenza per il 2025 sono: - Segnala ilrestodelcarlino.it

Toscana, le scuole superiori d’eccellenza: università o lavoro, chi prepara meglio per le due scelte - Firenze, 2 dicembre 2025 – La nuova edizione di Eduscopio 2025 ridisegna la geografia della qualità scolastica in Toscana, ... Lo riporta lanazione.it

Migliori scuole superiori d’Italia 2025: licei Visconti a Roma e Berchet a Milano in vetta. La classifica città per città - Dal Visconti di Roma al Berchet di Milano, fino al Convitto Vittorio Emanuele II di Napoli e al Ferrari vicino Padova: online le classifiche delle migliori scuole superiori d’Italia, ... Scrive leggo.it

I 10 migliori Istituti Tecnici Economici di Milano e Provincia per il lavoro – Eduscopio 2025 - L’indice di occupazione dei diplomati di Eduscopio misura la percentuale di ex studenti che hanno lavorato alm ... Riporta ilgiorno.it