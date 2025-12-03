Classifica Eduscopio 2025 il Liceo ‘Giannone’ primo nella provincia e secondo nella regione Campania

Tempo di lettura: 2 minuti EDUSCOPIO 2025 classifica il “Giannone” per il 17° anno consecutivo tra i primi quattro licei classici della Campania con 79,35 FGA, primo liceo classico nella provincia e in città, davanti all’Umberto I di Napoli mentre nella classifica nazionale precede il “Parini” e il “San Carlo Borromeo” licei di antica tradizione lombarda, il “Marco Polo” di Venezia, il “Michelangiolo” di Firenze, il “Giulio Cesare” e “Cornelio Tacito”, prestigiosi licei di Roma. Primato anche per l’indirizzo scientifico tradizionale tra i primi due a Caserta. Ma la grande rivelazione è l’indirizzo scientifico “scienze applicate” (che ha sede a Caiazzo) con cui il “Giannone” con 78,82 FGA è di gran lunga primo nella provincia e addirittura secondo nella regione Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Classifica Eduscopio 2025, il Liceo ‘Giannone’ primo nella provincia e secondo nella regione Campania

