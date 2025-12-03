Clamoroso in Toscana | una scuola toglie Gesù dai canti di Natale E’ divisivo
La scelta di un istituto di Magliano, che ha preferito modificare il testo delle canzoni natalizie per evitare che potessero risultare divisive verso alunni di altre religioni, ha scatenato una battaglia culturale e politica “A chi può dar fastidio la figura di Gesù Bambino nei canti natalizi? “. Questa la domanda che sta circolando da giorni (e che ha coinvolto politici e semplici cittadini), dopo la scelta di una scuola italiana di modificare i testi di alcune canzoncine. Nello specifico, un istituto toscano ha deciso di eliminare un passaggio che faceva riferimento al personaggio di Gesù nel corso di una canzone (Jingle Bells), cambiando il testo del brano che i bambini avrebbero dovuto cantare nel corso della recita natalizia. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Argomenti simili trattati di recente
Donna, di sinistra e con la pelle più scura della sua, é decisamente troppo per il Generale Vannacci. Dopo essere stato la causa del clamoroso flop della sua Lega in Toscana, attacca beceramente Mia Diop, la nuova Vicepresidente della Regione. Cara Mia, - facebook.com Vai su Facebook
Amici 25: clamoroso ritorno nella scuola?/ Chi rivuole Maria De Filippi: spunta l’indiscrezione - Ad Amici 25 potrebbe esserci un clamoroso ritorno: dopo le varie voci, un'indiscrezione lo confermerebbe. Da ilsussidiario.net