La scelta di un istituto di Magliano, che ha preferito modificare il testo delle canzoni natalizie per evitare che potessero risultare divisive verso alunni di altre religioni, ha scatenato una battaglia culturale e politica “A chi può dar fastidio la figura di Gesù Bambino nei canti natalizi? “. Questa la domanda che sta circolando da giorni (e che ha coinvolto politici e semplici cittadini), dopo la scelta di una scuola italiana di modificare i testi di alcune canzoncine. Nello specifico, un istituto toscano ha deciso di eliminare un passaggio che faceva riferimento al personaggio di Gesù nel corso di una canzone (Jingle Bells), cambiando il testo del brano che i bambini avrebbero dovuto cantare nel corso della recita natalizia. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

Clamoroso in Toscana: una scuola toglie Gesù dai canti di Natale. "E' divisivo"