Civita Castellana la pizzeria Dal Ternano riapre dopo oltre mezzo secolo

Viterbotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nostalgia canaglia che ti prende proprio quando non vuoi. Proprio come cantavano Al Bano e Romina Power 40 anni fa, è impossibile per chi abita a Civita Castellana non farsi “assalire” da questo sentimento dopo l’annuncio di una storica riapertura. Sui social sono apparse infatti le foto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Civita Castellana, cambia in calendario della raccolta differenziata - Lunedì 13 gennaio a Civita Castellana entreranno in vigore i nuovi calendari di raccolta dei rifiuti relativi alle utenze domestiche, alle utenze non domestiche e alle utenze non domestiche food ... Riporta ilmessaggero.it

civita castellana pizzeria ternanoFeste di Natale di piazza Marcantoni a Civita Castellana, un programma ricco di appuntamenti - Presentato il programma per il Natale organizzato dalla Pro Loco di Civita Castellana in Collaborazione con Piazza Marcantoni. Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Civita Castellana Pizzeria Ternano