Cittadino cinese rapito arriva la richiesta di riscatto

Alla moglie di Yang Yixian, il cittadino cinese di 46 anni che sarebbe stato rapito a Prato nella notte fra sabato e domenica scorsa, sarebbe pervenuta una richiesta di riscatto. E la procura di Prato sta a quanto pare indagando per sequestro di persona a scopo di estorsione. A denunciare la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

