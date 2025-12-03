Cittadinanza ad Albanese Baiocchi | Va revocata

"Pesaro ritiri la benemeranza riconosciuta a Francesca Albanese relatrice speciale ONU per i diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati". La ragione della richiesta di Nicola Baiocchi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia trova sostanza nelle recenti esternazioni che Albanese ha fatto nel commentare l’assalto da estremisti pro Palestina alla redazione del quotidiano La Stampa. "Le recenti affermazioni della dottoressa Francesca Albanese – spiega Baiocchi – in merito all’assalto avvenuto del 28 novembre alla redazione del quotidiano La Stampa sono di una gravità assoluta. Il passaggio in cui dichiara: “Condanno – ha detto Albanese – la violenza, ma al tempo stesso questo sia anche un monito alla stampa per tornare a fare il proprio lavoro”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

