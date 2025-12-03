Città ormai invivibili Ma i sindaci dem vivono sulla Luna
Torino ostaggio dei centri sociali, Milano preda dei maranza, Bologna razziata dai pro Pal: per i primi cittadini è tutto ok. Mi viene in mente quel che mi diceva la mia mamma quando non sapeva più cosa fare data la mia esuberanza: «’un so più da che parte prenditi». Questo rappresentava il massimo della disperazione. Non sapeva più cosa fare con me e di me. Ecco, mi viene da dire la stessa cosa sulle dichiarazioni e sulle prese di posizione di alcuni sindaci di sinistra riguardo a gruppi di ragazzine e ragazzini che rapinano i coetanei, baby gang e affini. 🔗 Leggi su Laverita.info
Sembra il solito copione ormai noto in città da anni: una giornata di pioggia, una rotaia che diventa una saponetta urbana, e un motociclista che paga il conto di un’infrastruttura che continua a essere pericolosa per chiunque. E il fatto che “per fortuna non arriv - facebook.com Vai su Facebook
Accoltellata donna a Milano. Ormai non passa giorno che la città non viva una violenza o n furto. Milano fa paura. Milano ha paura. Non esiste futuro senza sicurezza. È ora di cambiare. Vai su X