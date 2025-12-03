CIRT – Saranno sei le gare nel 2026
Aci Sport conferma il calendario già visto quest’anno, partenza ad inizio marzo in Umbria Il Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) 2026 conferma integralmente il calendario di questa stagione: saranno sei le gare in programma, distribuite da marzo a novembre, con una lunga pausa estiva tra luglio e ottobre. L’apertura è affidata ancora una volta al . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
