Circumnavigando 2025 | il festival internazionale di circo teatro festeggia i suoi primi 25 anni

Genovatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fragile è il tema della prossima edizione di “Circumnavigando - Festival Internazionale di Circo Teatro” - che segna il XXV anniversario del più antico festival di circo-teatro in Italia. Un titolo scelto per richiamare alla mente qualcosa di raro e delicato, come un cristallo prezioso da curare. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Circumnavigando 2025: il festival internazionale di circo teatro festeggia i suoi primi 25 anni - Fragile è il tema della prossima edizione di “Circumnavigando - Come scrive genovatoday.it

circumnavigando 2025 festival internazionaleCircumnavigando Festival 2025: programma, date e spettacolo di Capodanno - Dal 6 al 31 dicembre 2025 torna a Genova il Circumnavigando Festival Internazionale di Circo Teatro. Scrive mentelocale.it

circumnavigando 2025 festival internazionaleCircumnavigando festival 2025, è genovese il più antico circo contemporaneo invernale d’Italia - Boris Vecchio, direttore artistico: “Pronti nel 2026 a tornare sotto al tendone al Porto Antico” ... ilsecoloxix.it scrive

A Genova il più antico festival di circo-teatro in Italia - 'Fragile' sarà il tema della venticinquesima edizione di 'Circumnavigando', il più antico festival di circo- msn.com scrive

Circumnavigando 2026: il programma - Ecco il programma completo di Circumnavigando 2025: Sabato 6 dicembre Alle ore 15 (per detenuti) e alle ore 20:30 (per tutti), la Kirn Company (FR) presenta in Prima Nazionale lo spettacolo "Carré de ... Lo riporta mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Circumnavigando 2025 Festival Internazionale