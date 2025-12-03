CIRC – Nasce il Challenger ecco il calendario 2026

L’erede del Trofeo Italiano Rally sarà articolato su sei gare, tutte nel Nord Italia Nasce il nuovo Campionato Italiano Rally Challenger, erede diretto del Trofeo Italiano Rally e, prima ancora, del CIR Asfalto e del CI WRC. La serie nel 2026 prevederà sei appuntamenti (che facevano già parte del calendario della 2025), perdendone tre rispetto . 🔗 Leggi su Tuttorally.news