Cinque trend make up che spopoleranno questo inverno? Eccoli qui

P er l’inverno 2025, il make up diventa un dettaglio che non passa di certo inosservato. Linee grafiche cromate, nuance delicate che donano luce, guance rosate, tonalità sfumate. Cinque trend make up per l’inverno 2025 da provare subito. Make up viso con strass e perle: per brillare la sera X Leggi anche › Make up e cosmesi: le più brave sono sempre loro I 5 trend make up più belli dell’inverno 2025. 1. Occhi dai toni metallici. Oro molto chiaro e delicato, argento quasi impercettibile, platino appena accennato. Nelle festività, gli occhi brillano di un leggero, e naturalissimo, bagliore. Star a cui ispirarsi? Sabrina Carpenter o Cynthia Erivo, attualmente nelle sale cinematografiche con la seconda parte di Wicked accanto ad Ariana Grande. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Cinque trend make up che spopoleranno questo inverno? Eccoli qui

