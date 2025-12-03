Cinema Lux | in arrivo European Cinema Nights e Bobò

Messinatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si avvicinano due importanti appuntamenti in programma al Cinema Lux di Messina: il primo riguarda l’adesione alla "European Cinema Nights", l’iniziativa promossa da Europa Cinemas per valorizzare e diffondere il cinema europeo e internazionale, con un focus speciale sul cinema latino-americano. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

cinema lux in arrivo european cinema nights e bob242

© Messinatoday.it - Cinema Lux: in arrivo European Cinema Nights e Bobò

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Cinema Lux Arrivo European