Cinema Lux | in arrivo European Cinema Nights e Bobò
Si avvicinano due importanti appuntamenti in programma al Cinema Lux di Messina: il primo riguarda l’adesione alla "European Cinema Nights", l’iniziativa promossa da Europa Cinemas per valorizzare e diffondere il cinema europeo e internazionale, con un focus speciale sul cinema latino-americano. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Cinema nelle Marche e nuove produzioni in arrivo Il film "Tutto l’universo" trasforma Pesaro, Urbino e le colline della provincia in un set cinematografico, con un racconto che affonda le radici nella cultura locale. ? Il film è diretto dal regista Matteo Damiani, - facebook.com Vai su Facebook