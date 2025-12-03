Cina | polizia 159 morti e 31 dispersi a causa incendio a Hong Kong'

Hong Kong, 3 dic. (Adnkronos) - E' salito il bilancio delle vittime dell'incendio che ha colpito un quartiere residenziale ad Hong Kong la scorsa settimana. Secondo quanto comunicato dalla polizia, le vittime sono al momento 159, mentre 31 persone risultano ancora disperse. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cina: polizia, 159 morti e 31 dispersi a causa incendio a Hong Kong'

