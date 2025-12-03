Cina | polizia 159 morti e 31 dispersi a causa incendio a Hong Kong'

Iltempo.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hong Kong, 3 dic. (Adnkronos) - E' salito il bilancio delle vittime dell'incendio che ha colpito un quartiere residenziale ad Hong Kong la scorsa settimana. Secondo quanto comunicato dalla polizia, le vittime sono al momento 159, mentre 31 persone risultano ancora disperse. 🔗 Leggi su Iltempo.it

cina polizia 159 morti e 31 dispersi a causa incendio a hong kong

© Iltempo.it - Cina: polizia, 159 morti e 31 dispersi a causa incendio a Hong Kong'

Approfondisci con queste news

cina polizia 159 mortiCina, treno travolge operai al lavoro: 11 morti e due feriti - occidentale della Cina, dove un convoglio ha investito alcuni operai. Scrive tg24.sky.it

cina polizia 159 mortiTreno travolge operai in Cina, 11 morti e due feriti - Il treno stava percorrendo normalmente una curva all’interno della stazione di Luoyang Town di Kunming quando si è verificato uno scontro con degli operai edili che erano entrati nell’area dei binari ... Lo riporta ilsole24ore.com

cina polizia 159 mortiCina, treno investe operai a Kunming: 11 morti e 2 feriti - In Cina un treno ha investito un gruppo di operai addetti alla manutenzione dei binari nelle prime ore di oggi, giovedì, alla stazione di Luoyangzhen a ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cina Polizia 159 Morti