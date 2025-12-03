Cimitero di barche nei fondali delle chiuse del Brenta per risparmiare sullo smaltimento

I militari del nucleo sommozzatori della guardia di Finanza di Venezia e Chioggia hanno scoperto 8.200 chili di rifiuti vari nello specchio acqueo davanti all’area demaniale delle “Vecchie Chiuse del Brenta”. Nei giorni scorsi, nell’ambito delle attività di polizia economico-finanziaria che. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

