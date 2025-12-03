ciclista della stagione e cataldo vola in cina

Due momenti di grande soddisfazione per il ciclista pratese Lorenzo Cataldo. A Milano nella serata di premiazioni dell’Oscar Tuttobici per i migliori atleti della stagione, il pratese Lorenzo Cataldo ha ricevuto il riconoscimento quale miglior élite dell’annata grazie alle sette vittorie conquistate. Un premio di prestigio per l’atleta della Gragnano Sporting Club che qualche giorno prima ha definito l’accordo con la neonata Cicli Metec, formazione cinese Continental con sede nella città di Hangzhou nei pressi di Pechino. Cataldo farà parte di una squadra che comprende anche l’altro italiano Filippo Tagliani, un eritreo, sei cinesi e altri corridori che in seguito saranno annunciati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

