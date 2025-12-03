Ciclismo festa per Matteo Regnanti passato professionista

Faella (Arezzo), 3 dicembre 2025 – Una serata fra gli amici e suoi tifosi organizzata a Faella per festeggiare Matteo Regnanti, ventiquattrenne atleta valdarnese che nei giorni scorsi ha concluso positivamente l’accordo con il Team Solution Tech Vini Fantini del quale è Team Manager Serge Parsani. Un passaggio nei professionisti con un Team Professional che Regnanti meritava prima di tutto per la splendida stagione 2025, e per la sua estrema serietà, per l’impegno sempre profuso. Quest’anno oltre al titolo toscano élite conquistato, Matteo ha vinto 3 gare, il Città di Empoli, a Castiglion Fibocchi e la gara in linea a Ponsacco a chiudere da protagonista un’annata nel corso della quale è stato sempre protagonista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo, festa per Matteo Regnanti (passato professionista)

