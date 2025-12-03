Ciclismo | assegnati gli Europei del 2028 ai Paesi Bassi si gareggerà nel Brabante Settentrionale

Tornano nei Paesi Bassi gli Europei di ciclismo su strada. A cinque anni di distanza dall’appuntamento di Drenthe, che esaltò il pubblico per la sfida tutta in casa Visma tra Christophe Laporte e Wout van Aert, nel 2028 la competizione continentale si svolgerà nel Brabante Settentrionale. Le parole di Maurice Leeser, amministratore delegato della federciclismo locale: “Il ciclismo unisce le persone, offre libertà e contribuisce a una società sana. È fantastico che la provincia del Brabante Settentrionale e i suoi partner siano parte integrante di questo festival del ciclismo, ospitando ben tre eventi sportivi di alto livello nel 2028. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclismo: assegnati gli Europei del 2028 ai Paesi Bassi, si gareggerà nel Brabante Settentrionale

