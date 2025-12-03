CIAR -Ecco il calendario 2026
Sette gare per designare l’erede di Giandomenico Basso, si comincia dal Ciocco a fine marzo. Il rally Regione Piemonte si sposta ad inizio agosto Confermato il numero delle tappe rispetto al 2025, ma il calendario del Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR) 2026 presenterà un ordine leggermente rivisto. La stagione scatterà come di consueto a marzo . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Calendario ufficiale e validità rally siciliani 2026 Dopo la riunione tenutasi stamattina, ecco a voi le date e le titolazione per il 2026 dei rally siciliani. La finale di coppa rally di zona sarà al Rally coppa città di Lucca, in Toscana. Mario Marioultras Vai su Facebook
Il CIAR 2026 riparte dal rally del Ciocco e della Valle del Serchio - Ancora una volta sarà la corsa garfagnina giunta alla 49esima edizione ad aprire le danze del CIAR 2026. Secondo noitv.it
Lancia presenta i suoi programmi sportivi 2026: WRC2, ERC e CIAR - Sarà presente nel WRC2 con la Ypsilon Rally2, così come nei campionati nazionali rally di riferimento, tra cui il CIAR. Segnala msn.com