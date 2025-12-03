Tutto pronto per la Finalissima di X Factor 2025 che si terrà, domani 4 dicembre in prima serata dalle 21 su Sky, Now e Tv8 in chiaro, per il secondo anno consecutivo in Piazza del Plebiscito a Napoli. A condurre l’ultimo atto dello show Sky Original prodotto da Fremantle c’è naturalmente Giorgia. Sul palco, come super ospiti: Laura Pausini e la popstar internazionale Jason Derulo. L’appuntamento sarà anticipato alle 20 da una puntata speciale di Ante Factor con Mariasole Pollio. A contendersi la vittoria eroCaddeo (squadra di Achille Lauro); PierC (squadra di Francesco Gabbani); Delia (squadra di Jake La Furia) e Rob (squadra di Paola Iezzi). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ci vogliamo bene”: dopo la lite è pace tra Francesco Gabbani e Achille Lauro a X Factor 2025. Jake La Furia tuona: “La top 50 è una gara di furti”. Chi sono i finalisti