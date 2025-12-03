Ci sono anche notizie che non tolgono il sonno

Una notte agitata, seguita da un pomeriggio faticoso. Ti trascini al solito computer, scorri i titoli su Repubblica.it.. È morto Pietrangeli. Meloni ancora contro l’ateneo di Bologna, che nega il corso di filosofia ai militari. Sempre Bologna, la quale, occorre dire, sa sempre distinguersi per perspicacia: il gruppo Pd in consiglio comunale insiste sulla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. Non ci credi, ti tocchi se esisti. Emma Bonino è in terapia intensiva e preghi che ce la faccia. I reali inglesi non hanno mai speso tanto come ora, sperando che si plachino. Imbrattati i muri della sinagoga romana di Monteverde la quale, essendo solo una sinagoga in un’Europa normalmente antisemita, dopo tutto che ti frega. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

