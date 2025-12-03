Christophe Babule direttore finanziario di L’Oréal è pronto ad avviare l’acquisizione di Armani

Che il testamento di Giorgio Armani parlasse chiaro già si sapeva: il Re della moda aveva già selezionato le aziende alle quali avrebbe affidato parte delle sue proprietà. Tra queste anche L’Oréal, che si era già detta più che entusiasta di avviare una procedura di acquisizione. Ora Christophe Babule, il direttore finanziario dell’azienda, si dice pronto ad avviare l’acquisizione. Christophe Babule: “L’Oréal è pronto ad avviare l’acquisizione”. Stando a quanto riportato dal direttore finanziario del gruppo cosmetico francese, l’azienda L’Oréal  prenderà “sicuramente in considerazione un investimento” nel gruppo di moda italiano che faceva capo all’iconico Giorgio Armani. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Armani, il cfo di L'Oréal conferma l'interesse del gruppo beauty a valutare un ingresso nel capitale - Durante una discussione informale con alcuni analisti, il direttore finanziario Christophe Babule ha dichiarato che il gigante francese della cosmesi prenderà «sicuramente» in considerazione l'opportunità

