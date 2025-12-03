Christensen-Juventus dipende da Gatti | lo scenario

In attesa di riscontri ufficiali sull’infortunio di Gatti, occhio alle possibili alternative: la Juve può puntare un grande difensore Una nota stonata, l’unica nella serata che ha portato la Juventus di Luciano Spalletti a staccare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. L’infortunio di Federico Gatti, contro l’Udinese, lascia l’amaro in bocca. (Ansafoto) – Calciomercato.it E non potrebbe essere altrimenti per una retroguardia che già da tempo deve fare a meno di Daniele Rugani – il cui rientro dovrebbe concretizzarsi non prima di fine dicembre – e soprattutto Gleison Bremer. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

