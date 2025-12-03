Chivu Inter il tecnico pensa a Cocchi titolare? Luis Henrique potrebbe avere una nuova occasione

Matteo Cocchi, classe 2007, potrebbe vivere oggi una serata speciale. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giovane esterno dell' Inter U23 – cresciuto proprio sotto la guida di Cristian Chivu nel settore giovanile – è stato aggregato stabilmente alla prima squadra in questi giorni e ha concrete possibilità di partire titolare sulla fascia sinistra nella sfida di Coppa Italia contro il Venezia. Per Cocchi, considerato "un figliolo" calcistico dal tecnico rumeno, sarebbe un debutto assoluto con i grandi, un passaggio naturale nel percorso che Chivu ha contribuito a plasmare negli anni del vivaio.

