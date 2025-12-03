Chivu ha le idee chiare per il match contro il Venezia! Ecco chi scenderà in campo in Coppa Italia – FOTO

di Dario Bartolucci Chivu senza paura, ampio turnover ma idee chiarissime per il tecnico dei nerazzurri nella sfida Inter Venezia! Tutti gli aggiornamenti. L’Inter di Cristian Chivu, tecnico rumeno classe 1980, ha definito l’undici titolare per la sfida di Coppa Italia contro il Venezia. Come riportato da Pasquale Guarro su X, il tecnico nerazzurro ha le idee molto chiare riguardo alla formazione, scegliendo un mix di titolari, seconde linee e giovani in rampa di lancio. La priorità è garantire freschezza, mantenere equilibrio e dare minutaggio a chi finora ha avuto meno spazio. Inter, contro il Venezia con Diouf a destra e Luis Henrique a sinistra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu ha le idee chiare per il match contro il Venezia! Ecco chi scenderà in campo in Coppa Italia – FOTO

Scopri altri approfondimenti

Chivu vara il turnover per due motivi diversi Le idee di formazione verso Inter Venezia ? - facebook.com Vai su Facebook

Occhio alle sorprese, nell'ultimo allenamento #Chivu ha provato diverse idee #PisaInter GDS Vai su X

Inter, Chivu ha già conquistato i tifosi: idee chiare per il futuro, ecco cosa filtra - Con le cene sarà anche in ritardo, Lautaro Martinez, ma con i gol è puntualissimo: a Pisa nono e decimo stagionali, 162° e 163° in nerazzurro, che lo portano oltre Sandro Mazzola, al quarto posto nell ... Segnala tuttosport.com

L'ottimismo di Klinsmann: "Da Chivu a Lautaro, splenderà il sole prestissimo anche sull'Inter" - "Splenderà il sole prestissimo anche sulla squadra di Cristian Chivu, dall’allenatore al capitano che non si discute". Si legge su tuttomercatoweb.com

INTER - Chivu: "Mi ha colpito la nostra voglia di reagire, Lautaro? Sono felice per lui e per il gruppo" - Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha commentato la vittoria contro il Pisa a DAZN: "Che giudizio do all'approccio soprattutto nella ripresa? Riporta napolimagazine.com

Chi al centro della difesa nel derby? Chivu sceglierà tra esperienza e atletismo. E i tifosi hanno le idee chiare - it che ha partecipato all'ultimo sondaggio in cui si chiedeva ... Lo riporta msn.com