Chivu come Inzaghi? Ecco tutta la verità L’obiettivo però è uno solo

Inter News 24 Si fa avanti il paragone tra Chivu e l'ex tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. L'obiettivo però al momento è uno solo. L' Inter manifesta la chiara intenzione di essere protagonista assoluta su tutti i fronti competitivi, replicando l'approccio all-in adottato nella stagione precedente. Nonostante la brusca frenata e le amarezze nel finale della scorsa annata, il desiderio dei nerazzurri di arrivare in fondo a ogni competizione non si è affatto affievolito. Secondo quanto analizzato dal Corriere dello Sport, il percorso intrapreso dall'attuale allenatore, Cristian Chivu, somiglia in modo significativo all'ultima gestione di Simone Inzaghi, il suo predecessore.

PUNTI INTER DOPO 13 GIORNATE 2025/2026: 27 (Chivu) 2024/2025: 28 (Inzaghi) 2023/2024: 32 (Inzaghi) SCUDETTO 2022/2023: 24 (Inzaghi) 2021/2022: 28 (Inzaghi) 2020/2021: 30 (conte) SCUDETTO 2019/2020: 34 (conte) 2018/2019: 28 (Spalletti)

