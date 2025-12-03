Chiuse le indagini su Ramy 4 carabinieri falsificarono il verbale

AGI - Quattro carabinieri "in concorso tra loro", scrissero il verbale di arresto di Fares Bouzidi "attestando falsamente e omettendo i dati dei quali l'atto era destinato a provare la verità". È quanto si legge nell'atto di chiusura delle indagini, visionato dall'AGI, per otto indagati nell'inchiesta sull' incidente in cui morì Ramy Elgaml, dopo un lungo inseguimento dei militari al motorino guidato da Bouzidi. Tra le altre cose, vengono accusati di avere omesso di "menzionare l' urto dei veicoli coinvolti ", di indicare la presenza di un testimone oculare e di non avere dato atto della presenza di una dashcam sull'auto. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Chiuse le indagini su Ramy, 4 carabinieri falsificarono il verbale

