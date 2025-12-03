Chiude la stazione di Porta Genova L’ultimo viaggio sul treno storico
Si chiude un pezzo di storia milanese, con un addio a un luogo simbolo. Sabato 13 dicembre la stazione di Milano Porta Genova, dopo 155 anni di servizio, chiuderà all’esercizio ferroviario. Per dare l’ultimo saluto allo storico impianto, Fondazione FS, con FS Treni Turistici Italiani e il supporto dell’assessorato ai Trasporti della Regione, organizza un treno storico che percorrerà per l’ultima volta il binario della stazione. Inaugurata nel 1870, la stazione di Milano Porta Genova è una delle più antiche infrastrutture ferroviarie urbane ancora attive. Per più di un secolo e mezzo ha collegato Milano con la Lomellina, il Pavese e il suo tessuto agricolo e industriale, accompagnando lo sviluppo della città dal periodo post-unitario fino alla contemporaneità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
