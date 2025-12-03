Chirurgia pediatrica il prof Ciro Esposito premiato a Danzica | è tra i migliori 16 tra Europa e Stati Uniti

Tempo di lettura: 2 minuti Unico italiano inserito nella lista dei 16 chirurghi pediatrici selezionati tra Europa e Stati Uniti sulla base della loro attività chirurgica e scientifica nell’ultimo decennio, il prof. Ciro Esposito, Direttore della UOC di Chirurgia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, è stato premiato durante il Congresso internazionale “Top of the Top in Pediatric Surgery”, organizzato dall’Università di Danzica per il 70° anniversario della fondazione del Dipartimento di Chirurgia Pediatrica. Il prof. Esposito, Presidente eletto della Società Italiana di Chirurgia Pediatrica (SICP), è stato inoltre invitato a tenere una lettura magistrale sulla chirurgia robotica in età pediatrica, ambito in cui il Centro di Chirurgia Pediatrica della Federico II è riconosciuto come riferimento nazionale ed europeo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Chirurgia pediatrica, il prof. Ciro Esposito premiato a Danzica: è tra i migliori 16 tra Europa e Stati Uniti

