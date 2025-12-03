Chioggia presentato il progetto per il risanamento del ponte della Fossetta

Chiuso a febbraio 2018 a causa del grave stato di degrado che metteva a rischio la sicurezza del transito, il ponte della Fossetta a Chioggia sarà risanato con un investimento previsto di circa 4 milioni di euro. Il progetto è stato presentato oggi, mercoledì 3 dicembre, dall'amministrazione. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

