Chiedono una sigaretta poi lo picchiano e lo rapinano in mezzo alla strada

Una banale richiesta di una sigaretta, poi l’aggressione improvvisa e la fuga nel buio di via Milano. È quanto accaduto nella serata di lunedì 1 dicembre a Brescia, intorno alle 21, quando un uomo – appena sceso dall’autobus alla solita fermata – è stato circondato da due individui che, con la. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Chiedono una sigaretta, poi lo picchiano e lo rapinano in mezzo alla strada

