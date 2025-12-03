Chiedono una sigaretta poi lo picchiano e lo rapinano in mezzo alla strada

Bresciatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una banale richiesta di una sigaretta, poi l’aggressione improvvisa e la fuga nel buio di via Milano. È quanto accaduto nella serata di lunedì 1 dicembre a Brescia, intorno alle 21, quando un uomo – appena sceso dall’autobus alla solita fermata – è stato circondato da due individui che, con la. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

