Chiede sesso a una donna in cambio di un ' favore istituzionale' | 5 anni a un carabiniere
AGI - Un carabiniere 47enne in servizio in una caserma del Cesenate è stato condannato a cinque anni di reclusione per concussione e violenza sessuale. La sentenza è stata pronunciata dal gup Elisabetta Giorgi al termine del rito abbreviato. L'uomo, per i pm e ora per i giudici di primo grado, ha chiesto rapporti sessuali a una trentenne in cambio di un 'favore istituzionale', promettendo cioè di intervenire su una decurtazione di punti patente a un familiare della donna e di evitare ulteriori procedimenti nei confronti del fratello, già noto alle forze dell'ordine. I fatti e la richiesta del pubblico ministero. 🔗 Leggi su Agi.it
