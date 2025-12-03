Chiarugi sicuro | Fiorentina in difficoltà ma il tempo per salvarsi c’è | servono personalità e unità Analogie con il passato? Erano altri tempi e altro calcio
Chiarugi, ex attaccante viola e tecnico della retrocessione del 1993, analizza su La Gazzetta dello Sport il momento critico della Fiorentina Nel suo intervento a La Gazzetta dello Sport, Luciano Chiarugi, storica bandiera viola ed ex allenatore, affronta il complicato momento della Fiorentina, ultima in classifica insieme all’Hellas Verona. L’ex attaccante ripercorre la drammatica retrocessione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Diamo il benvenuto ai nostri nuovi membri! Ionut Ivan, Alessandro Chiarugi, Ali Nonsa, Agostino Nello Salerno, Cristina Barbareschi, Vito Marino, Giuseppe Monteverde, Massimo Zicari, Barbara Cogo, Alessandro Ferraresi, Luca Pacconi, Luigi Dalmazzo, Matt - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina, l'ex Chiarugi a RFV su Palladino: "Ha sbagliato a parlare così" - L'ex attaccante della Fiorentina, Luciano Chiarugi, ha parlato a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Viola Amore mio" soffermandosi a commentare la situazione in casa viola: "Ci manca quel ... tuttomercatoweb.com scrive