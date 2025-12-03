Chiara Grispo è una delle voci Disney più amate, da grandi e piccini. La cantante, che ha preso parte in passato ad Amici 15, è la doppiatrice italiana di Vaiana, protagonista del film ‘ Oceania ‘. Scopriamo insieme cosa ci ha rivelato sulla sua vita, le sue passioni e i progetti futuri. Intervista alla cantante Chiara Grispo. Come è nata la sua passione per la musica e il canto? “Ho sempre cantato fin da piccolina. Il primo ‘segno’ è stato vedermi in una piccola pubblicità su Disney Channel perché avevo mandato per un concorso un video in cui cantavo e mi sono rivista in quella pubblicità. Per me è stato come un sogno, avevo 12 anni, e ho pensato che potevo farcela da sola anche se partivo da un paesino sperduto del Veneto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Chiara Grispo: “Doppiare Vaiana è stato difficile ma sono cresciuta con lei. Ora sto preparando un progetto internazionale”