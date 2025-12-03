Chiara Ferragni le perdite del Pandoro non intaccano il suo tesoretto | ha ancora un patrimonio notevole

Il pandoro gate avrebbe dovuto essere la fine. Contratti rescissi, sponsor in fuga, reputazione a pezzi. Eppure, mentre il pubblico italiano guardava lo sgretolamento mediatico di uno degli imperi digitali più celebrati del paese, i numeri raccontavano una storia diversa. Una storia di resilienza finanziaria che sfida la narrativa del declino e rivela come la vera ricchezza di Chiara Ferragni non stia nei post Instagram o nelle collaborazioni glamour, ma in qualcosa di molto più solido e meno visibile. L’influencer e imprenditrice digitale conserva oggi un patrimonio aziendale che la colloca su un livello economico superiore rispetto a molti protagonisti dello spettacolo italiano. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Chiara Ferragni, le perdite del Pandoro non intaccano il suo tesoretto: ha ancora un patrimonio notevole

