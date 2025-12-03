Chi sono i giovani artigiani baresi che danno nuova vita ai mestieri della tradizione

Baritoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è chi si è avvicinato al mestiere prendendo le redini dell’attività di famiglia, ma anche chi la propria impresa artigianale l’ha costruita partendo da un’idea, da un progetto maturato nel tempo e poi diventato realtà. Sono le storie dei giovani artigiani che a Bari hanno deciso di puntare. 🔗 Leggi su Baritoday.it

