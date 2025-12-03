Chi sono i giovani artigiani baresi che danno nuova vita ai mestieri della tradizione

C’è chi si è avvicinato al mestiere prendendo le redini dell’attività di famiglia, ma anche chi la propria impresa artigianale l’ha costruita partendo da un’idea, da un progetto maturato nel tempo e poi diventato realtà. Sono le storie dei giovani artigiani che a Bari hanno deciso di puntare. 🔗 Leggi su Baritoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

VD. . La Basilicata è oggi la regione con il tasso di spopolamento più alto d’Italia: ogni anno circa 4mila persone lasciano il territorio in cerca di studio, lavoro o nuove opportunità. Allo stesso tempo, da diversi anni ci sono giovani che scelgono di restare e altri - facebook.com Vai su Facebook

. @paolomieli: "Dire che sono giovani scapestrati che non sanno cos'è La Stampa, che non leggono le targhe, non regge, sanno benissimo cos'è La Stampa e leggono le targhe che imbrattano" Vai su X

Chi sono i giovani artigiani baresi che danno nuova vita ai mestieri della tradizione - Fra tradizioni di famiglia e progetti nati da nuove idee, le storie di 'restanza artigiana' dei giovani che oggi continuano a puntare su manualità e bellezza ... Riporta baritoday.it

Un «cassetto» per i giovani artigiani - Le difficoltà che tanti giovani affrontano per trovare un posto di lavoro, anche a tempo determinato, spingono i più creativi ed entusiasti a mettersi in proprio, scommettendo sul proprio futuro. Come scrive avvenire.it