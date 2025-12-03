La madre di Nadia Toffa, la giornalista de “Le Iene” morta per un cancro al cervello a soli 40 anni il 13 agosto 2019, ha lanciato un appello accorato dalle pagine di BresciaOggi ai ladri che le hanno sottratto il Premio Grosso d’Oro, il massimo riconoscimento civico di Brescia assegnato alla memoria della figlia. “Ho sperato che i ladri capissero il valore affettivo di quel premio. Così non è stato. Per questo ora lancio un appello: chi lo ha preso lo riconsegni”, ha affermato Margherita Rebuffoni. Il prestigioso riconoscimento conferito nel 2019 dall’amministrazione comunale alla memoria di Nadia Toffa è stato sottratto, e si attende che la Loggia valuti la realizzazione di una copia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Chi ha preso il premio di mia figlia ce lo riconsegni”: l’appello accorato della mamma di Nadia Toffa