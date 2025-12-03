Chi farà il corso di filosofia per militari Bernini | Task-force per organizzarlo

Bologna, 3 dicembre 2025 – Una ‘task-force’ regionale per il corso di filosofia agli allievi ufficiali dell’ Accademia di Modena. E’ quello su cui punta Anna Maria Bernini, ministra dell’Università e della Ricerca, che ribadisce l’impegno del governo per trovare al più presto una soluzione. “Ho stimolato le università emiliano-romagnole, che mi hanno risposto, a fare un gruppo interforze per supportare gli allievi ufficiali dell'accademia di Modena, come si è sempre fatto – sottolinea Bernini –. Questa è una polemica nata dal nulla, ora si parla di militarizzazione dell'università, ma quale militarizzazione? Stiamo vivendo un mondo complesso in cui la dimensione della difesa della sicurezza passa attraverso la tecnologia e l'ottusità della tecnologia deve essere temperata dalla filosofia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

