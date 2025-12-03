Chi era Gianluca Villa morto investito sulla Montanara | il lavoro in banca i figli piccoli la passione per i viaggi

Imola, 3 dicembre 2025 – Gianluca Villa, 46 anni, travolto e ucciso da un’auto sulla Montanara, viveva vicino al luogo dell’ incidente avvenuto a Casalfiumanese, tra le frazioni imolesi di Ponticelli e Fabbrica, aveva due figli piccoli, una moglie e lavorava al Banco Bpm di Imola. Amava il mare e la montagna ed era appassionato dai viaggi: Turchia, Bosnia e Albania sono solo alcune delle ultime località in cui era stato. “ Una famiglia per bene e molto disponibile ”, ricordano proprio dalla località Rio Salato, luogo in cui è avvenuta la tragedia sulla Montanara. La dinamica dell’incidente. Pochi metri dopo il cartello d’ingresso nel comune di Casalfiumanese una Fiat Idea, proveniente da Imola, con al volante una 78enne di Borgo Tossignano – rimasta illesa – ha travolto l’uomo, intorno alle 18,30 di martedì sera, che stava passeggiando con il suo cane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chi era Gianluca Villa, morto investito sulla Montanara: il lavoro in banca, i figli piccoli, la passione per i viaggi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Imola , si chiamava Gianluca Villa il 46enne investito ieri sera sulla Montanara - facebook.com Vai su Facebook

Spalletti Gianluca Vialli ? Luciano invoca lo del " , " @DavideBernardi6 BordoCam Cremonese-Juve, la prima di #Spalletti sulla panchina della #Juventus, disponibile ora su #DAZ Vai su X

Chi era Gianluca Villa, morto investito sulla Montanara: il lavoro in banca, i figli piccoli, la passione per i viaggi - Residente tra Ponticelli e Fabbrica, aveva 46 anni: lascia due figli piccoli e la moglie insegnante. Segnala ilrestodelcarlino.it

Imola , si chiamava Gianluca Villa il 46enne investito ieri sera sulla Montanara - La vittima del tragico incidente di ieri sera sulla via Montanara a Casalfiumanese si chiama Gianluca Villa, 46 anni di Imola. corriereromagna.it scrive

Investito da un'auto mentre attraversa la strada, morto pedone - Nel tardo pomeriggio di ieri (martedì 2 dicembre) il 46enne Gianluca Villa, residente a Imola, stava passeggiando insieme al suo cane, tenuto al guinzaglio. Segnala rainews.it

Travolto e ucciso da un’auto mentre passeggia con il cane: Gianluca Villa aveva 46 anni - L’uomo, che stava attraversando, è stato investito da una Fiat guidata da una donna ... Lo riporta msn.com