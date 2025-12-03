Chi è Matteo Cocchi il classe 2007 che Chivu farà debuttare in Inter-Venezia

Il terzino dovrebbe partire dal primo minuto nel match di Coppa Italia in programma stasera al Meazza L’Inter ha potenzialmente già in casa il nuovo Dimarco. Parliamo di Matteo Cocchi, nato a Imola il 1° febbraio 2007 ma cresciuto tra il settore giovanile del Bologna e quello nerazzurro. Ha fatto tutta la trafila, giocando anche sotto età nell’Under 17, fino a debttare in prima squadra l’11 marzo 2025: per il diciottenne gli ultimi 6? del ritorno degli ottavi Champions contro il Feyenoord. – Calciomercato.it Chivu lo conosce bene avendolo ‘svezzato’ nelle giovanili interiste. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Chi è Matteo Cocchi, il classe 2007 che Chivu farà debuttare in Inter-Venezia

Scopri altri approfondimenti

Matteo #Cocchi probabile titolare per la partita di #CoppaItalia dell’#inter contro il #Venezia! Se non dovesse partire dall’inizio probabile un suo impiego a match in corso. In ogni caso per Matteo è un grande traguardo entrare così pesantemente nel giro della - facebook.com Vai su Facebook

Chance per Matteo Cocchi dal primo minuto. Dubbi su chi tra Sucic e Diouf ad affiancare Zielinski e Frattesi altra chance invece per Luis Henrique a destra. @Gazzetta_it Vai su X

Inter, arriva l’esordio di Berenbruch e Cocchi - Una serata da ricordare ancor di più per Thomas Berenbruch, classe 2005, e Matteo Cocchi, classe 2007. Si legge su gianlucadimarzio.com

Matteo Cocchi, dal Molinella alla Champions: ecco chi è il 18enne che ha esordito con l’Inter - Notte da sogno per il classe 2007 dell’Inter, nato a Imola e cresciuto a Molinella, che martedì sera ha fatto il suo esordio in Champions League a San Siro nella ... bologna.repubblica.it scrive

Inter, Cocchi e Bovo si legano al club con un rinnovo pluriennale - Rispettivamente classe 2007 e classe 2005, i due giocatori si sono legati a lungo al club di Viale della Liberazione che rende nota ... Riporta tuttomercatoweb.com

Chi è Matteo Cocchi, da Molinella alla Champions League - Matteo Cocchi ha fatto tanta strada in poco tempo: appena diciottenne ha già passeggiato sul palcoscenico dei grandi ... Da ilrestodelcarlino.it

Nel radar della Serie A - Matteo Cocchi, il nuovo Dimarco per i nerazzurri - Fra i tanti talenti che si stanno imponendo nell'Inter U23 in Serie C, brilla la stella di Matteo Cocchi. Da tuttomercatoweb.com

L'agente di Cocchi: "Chivu lo conosce bene. Futuro? O resta all'Inter o va in prestito" - Matteo Cocchi è uno dei fiori all'occhiello del settore giovanile dell'Inter, un calciatore sul quale i nerazzurri puntano. Si legge su m.tuttomercatoweb.com